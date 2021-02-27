التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة حوثية تجاه خميس مشيط

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه خميس مشيط بمنطقة عسير.

وذكرت قناة «الإخبارية»، أن التحالف أعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعترض ودمر مساء أمس الجمعة، صاروخا بالستيا أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (صعدة) بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية.

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