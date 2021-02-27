بالفيديو.. مدربة الخيل سارة القحطاني: سنرى قريبًا «فارسات سعوديات»

أوضحت مدربة الخيل، سارة القحطاني، أننا سنرى قريبًا بنات سعوديات خيالات، مشيرة إلى أنها تدرب فتاتين تمهيدًا لحصولهن على الرخصة.

وأضافت القحطاني، خلال استضافته في برنامج «معالي المواطن» المذاع على قناة « mbc» أن التدريب يكون بتجهيز وتهيئة الحصان للمشاركة في السباق، مع إعطاء ملاحظات للخيال.

وتابعت بأن وزن الخيال يكون 62 كيلوجرامًا مع زيادة أو نقصان طفيف، وإن كان يفضل أن يكون أقل من ذلك، كما يفضل أن يكون الخيال قصيرًا حتى يكون مناسبًا للسرج، وإن كان هذا لا يمنع من وجود خيال طويل.

وأشارت القحطاني إلى أن قصتها مع الخيل بدأت منذ طفولتها، ومع الرؤية الجديدة للمملكة توقعت تطور محافل الخيل وهو ما حدث ونفتخر بذلك.



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