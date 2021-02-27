الجوازات: توثيق عقد الزواج محليًّا شرط لسفر المتزوجين من غير السعوديين

أوضحت الجوازات السعودية أنه يشترط لسفر المواطنين والمواطنات المتزوجين من غير السعوديين، توثيق الزواج في جهات الاختصاص داخل المملكة.

وذكرت الجوازات –عبر تويتر- ردًّا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «يشترط أن يكون إثبات الزواج موثقًا من جهات الاختصاص في المملكة».

وقال المواطن في استفساره، إن أخيه متزوج بمصر ولديه عقد بذلك من المحكمة المصرية، فهل يمكنه السفر؟

وكانت الجوازات أصدرت منذ ثلاثة أيام، تعليمات جديدة بخصوص سفر المواطنين والمواطنات المتزوجين من غير السعوديين تضمنت التالي:

ـ بالنسبة للسعوديين المتزوجين من غير سعوديات، يسمح لهم بالسفر، إذا كانت الزوجة مقيمة خارج المملكة؛ بسبب العمل أو ظروف أحرى لا تمكنها من القدوم إلى المملكة.

ـ وبالنسبة للسعوديات المتزوجات من غير سعوديين يمكن لهن السفر برفقة أزواجهن أو الالتحاق بأزواجهن الموجودين في الخارج.

واشترطت الجوازات تقديم إثبات الزواج للمسؤولين في منافذ المغادرة مباشرة، وفي حال عدم التمكن من تقديم تلك المستندات، فيتم التقدم بطلب تصريح سفر عبر منصة أبشر الإلكترونية وإرفاق كل المستندات المطلوبة.

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