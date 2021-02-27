شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: نرفض استغلال قضية "خاشقجي" للتدخل في شؤون المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • نقف مع المملكة ونثق في أحكام القضاء السعودي

أيدت دولة الإمارات بيان المملكة ، بخصوص جريمة مقتل جمال خاشقجي.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية عن ثقتها وتأييدها لأحكام القضاء السعودي والتي تؤكد التزام المملكة بتنفيذ القانون بشفافية وبكل نزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية.

وأكدت الوزارة وقوف الإمارات التام مع المملكة في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، ودورها الرئيسي في محور الاعتدال العربي ولأمن المنطقة، مشددة على رفض أي محاولات لاستغلال هذه القضية أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية.