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كلنا محمد بن سلمان.. "على العهد والوفاء"

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الدمام - شريف احمد - • هاشتاق يتصدر الترند في ملحمة حب وولاء للوطن وقادته

تصدر هاشتاق "كلنا محمد بن سلمان" ، المرتبة الأولى على تويتر بعد أن سطر الشعب السعودي ملحمةً تاريخية كُبرى عبروا فيها عن الحُب والولاء لهذا الوطن وقادته .

وقال أحد المغردين: على العهد و الوفاء نجدد البيعة ، فيما قال آخر:" قائد بنظرة جيل راقي يمثل وطن رفيع المستوى مكتفي ذاتيا متطور بعقول وفكر معاصر لمستقبل عظيم جدا".

فيما عبر أحد المقيمين من اليمن قائلا: "رغم اني لست سعودي ولكن عايش ومقيم بالسعودية احب والسعوديين شعبا وملك وحكومة. ووجب الوقوف معاهم في كل شي عاشت المملكة شعبا وحكومة".

وقال أحد المغردين من سلطنة عمان: "إلى كل من يريد المساس بأمن الخليج فليعلم بان شعوب دول الخليج تفدي جميع حكامها بالروح والدم والمصير المشترك والقرار الحازم من السلطنة حفظ الله ارض الحرمين الطاهرة".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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