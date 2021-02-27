شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الطائف» لـ«الخليج 365»: 9 مراكز جديدة للقاحات «كورونا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت لـ«الخليج 365» مديرية الشؤون الصحية في الطائف، أنها ستتوسع في زيادة أعداد مراكز لقاحات كورونا «كوفيد-19» خلال اليومين القادمين.

وقال المتحدث باسم «صحة الطائف» سراج الحميدان، إنه سيتم افتتاح 9 مراكز للقاح «كوفيد-19»، ليصبح عدد المراكز 10، موزعة كالتالي: 4 مراكز في الطائف، تشمل (جامعة الطائف، مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، مجمع الملك فيصل الطبي، مستشفى الصحة النفسية)، مركزان في محافظات الجنوب (مستشفى قيا العام، مستشفى ميسان العام، 4 مراكز في محافظات الشمال (مستشفى الخرمة، مستشفى تربة، مستشفى رنية، مستشفى المويه).

وأشارت «صحة الطائف» إلى أن المواعيد ستكون متاحة بعد 3 أيام ابتداء من مطلع شهر مارس القادم.