الصحة: المستفيد من لقاح كورونا لا يختار نوع التطعيم

أوضحت وزارة الصحة، أنَّ المواطن أو المقيم المستفيد من تلقي لقاح كورونا، لا يختار نوع التطعيم (فايزر– أسترازينيكا)، وأن تحديد نوع التطعيم يتم وفقًا لقائمة الأولوية.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن هذا الخصوص، أنّه «لا يتم اختيار اللقاح من قبل الأشخاص، وإنَّما يتم توزيعه بناءً على قائمة الأولوية المصرَّح عنها من وزارة الصحة».

وتابعت وزارة الصحة، أنَّ «كل اللقاحات آمنة وتحمي بإذن الله من المضاعفات الشديدة والوفاة من كوفيد-19، وعندما يحين دورك خذ أيًا منها».

وقال المواطن في استفساره: هل لي الاختيار بين نوعين فايزر وأسترازينيكا؟

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