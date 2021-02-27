حساب المواطن يُذكّر مجددًا: وجود سائق خاص لا يؤثر على الدعم

جدد برنامج حساب المواطن، التذكير بأن وجود السائق أو العاملة المنزلية، لا يؤثر على الدعم المقدم لصاحب الحساب.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- ردًّا على استفسار من مواطن بهذا الشأن، أن «وجود العمالة المنزلية لا يؤثر على دعم حساب المواطن، حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم».

وأشار البرنامج إلى أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن، يمكن استخدام الحاسبة التقديرية من خلال الرابط التالي بالضغط هنا.

وقال المواطن في استفساره: هل وجود سائق خاص يؤثر في حساب المواطن؟

اقرأ أيضًا:

«حساب المواطن» يحدِّد فترة تحديث البيانات عند حدوث تغيير عليها