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البحرين: نرفض المساس بالسيادة السعودية والمملكة تبذل جهودًا في تعزيز الاستقرار الاقليمي

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الرياض - محمد عبدالله - أيدت بيان المملكة بشان مقتل

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، تأييد مملكة البحرين لما ورد في بيان وزارة الخارجية بالمملكة العربية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي.

وأكدت «الخارجية البحرينية» أهمية الدور الأساسي للسعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامين، وما تضطلع به من سياسة الاعتدال إقليميًّا وعربيًّا ودوليًّا، وما تبذله من جهود في تعزير الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز النماء الاقتصادي العالمي.

وأشارت البحرين إلى أنها ترفض كل ما يمس بسيادة المملكة العربية السعودية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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