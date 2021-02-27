الصخري: هطول أمطار متفاوتة على مناطق عدّة خلال الـ3 أيام المقبلة

توقّع المهتم بالأحوال الجوية، أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، هطول أمطار متفاوتة من سحب رعدية متوقعة خلال أيام السبت والأحد والإثنين.

وأشار الصخري –عبر تويتر- إلى هطول الأمطار سيكون نواحي مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل وحفر الباطن، وكذلك نواحي مرتفعات الطائف والباحة وعسير وشرق المرتفعات.

وأضاف أنَّ فرصة هطول الأمطار قد تشمل بشكل أخف ومتفرق أجزاءً من مناطق القصيم والرياض والشرقية.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقّع في تقريره عن حالة الطقس اليوم السبت، تكونً سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل، وهبوب رياح سطحية نشطة على شرق ووسط المملكة .

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