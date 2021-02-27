ردًا على التقرير الأمريكي.. #كلنا_محمد_بن _سلمان يتصدر «الترند العالمي»

الرياض - محمد عبدالله - تصدر هاشتاج «#كلنا_محمد_بن _سلمان» الترند العالمي على «تويتر» خلال الساعات الماضية رفضًا لتقرير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، التي أكدت وزارة الخارجية السعودية أنه مبني على «استنتاجات مسيئة وغير صحيحة».

وشهد الهاشتاج تسابقًا بين الملايين من أبناء الوطن العربي للتصدي لهذا التقرير الذي وصفوه بـ«الابتزاز الرخيص».

وفي وقت سابق من مساء أمس الجمعة، أكدت المملكة العربية السعودية رفضها القاطع لما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة، ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.

وغرد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، كاتبًا: سيكتب الحاضر والمستقبل والتاريخ اسمك من ذهب.. قائد ملهم قوي صاحب رؤية رجل أفعال لا أقوال أتى نعمه من الله في توقيت صعب في المنطقة.. كاريزما نادرة تجمع الهيبة والطيبة والوفاء والكرم والفروسيهة والبطولة.. كلام من شخص شاف لا من شخص سمع.

ردًا على هذه الحملة الشعواء، كتب لاعب الهلال السابق محمد الشلهوب تحت هذا الهاشتاج: سر بنا ياسيدي.

وعلى درب الشلهوب، سار قائد المنتخب السعودي ونادي الهلال السابق سامي الجابر؛ حيث غرد: كل شعبك معك نسأل الله أن يمد بعمرك ويرد كيدهم وينصرك ويكتب لك السداد والتوفيق.. دام عزك.

ومن جانبه غرد الداعية عائض القرني، شعرًا؛ حيث كتب: أنت عندك شعب ما يخشى المخاطر حين تامرْ.. البطل فينا إذا نادى الخطر جاك انتحاري.. ازهم الشعب السعودي للوغى ويجيك طايرْ.. نجلب الأرواح في يوم الخطر والكل داري.. حن حزامك يا محمد وقت ما تعمى البصايرْ.. جدك اللي بايعوه أجدادنا وقت التباري.

وعبر الإماراتي ضاحي خلفان تميم، عن دعمه للأمير محمد بن سلمان مغردًا: خلافات بايدن وأحقاده على ترامب وصهره يحاول أن يفرغها بايدن على محمد بن سلمان.. في نبش قضية خاشقجي.. هذا أسلوب رخيص.

وغرد الدكتور فهد الحارثي، رئيس مركز الأسبار، قائلًا: وفقك الله يا أبو سلمان.. خدنا معك نحو المستقبل الذي تريده.