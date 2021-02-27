تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية ورياح وأتربة على بعض مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطولًا للأمطار الرعدية، وتكون سحب رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق الرياض «السليل، الدوادمي، عفيف، وادي الدواسر» وعسير «بيشة، تثليث» ومكة المكرمة «الخرمة، الموية، تربة، رنية» والمدينة المنورة «الحناكية، المدينة، المهد، خيبر» تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية.

وتمر نفس الحالة المناخية السابقة على منطقتي تبوك «تيماء، تبوك» ونجران «بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، شرورة، نجران، يدمة».

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن هناك هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبًا بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية على مناطق عسير «المجاردة، النماص، بارق، تنومة» والباحة «الحجرة، العقيق، الباحة، المندق، القرى، المخواة، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة» ومكة المكرمة «اضم، الطائف، العرضيات، ميسان».

وهناك سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية على «الجموم، العاصمة المقدسة، الكامل، عرفات» بمكة المكرمة.