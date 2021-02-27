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«الأمانات والبلديات» تُغلق 488 منشأة وترصد 1,286 مخالفة لاحترازات كورونا

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الرياض - محمد عبدالله - أجرت 23,329 جولة رقابية الخميس

واصلت الأمانات والبلديات، أمس الخميس، جولاتها الرقابية للتأكد من تطبيق المنشآت للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس المستجد؛ حيث بلغ عدد الجولات الرقابية 23,329 جولة.

ووفق ما جاء في بيان لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، نشر عبر حسابها بـ«تويتر»، تضمنت الجولات الرقابية رصد 1,286 مخالفة، وجاءت المخالفات المرصودة هي عدم توافر معقمات وعدم الالتزام بقياس الحرارة العملاء والموظفين والسماح بدخول المخالفين للإجراءات الصحية.

كما أغلقت الأمانات والبلديات 448 منشأة مخالفة؛ لأن الأمانات والبلديات تولي صحة المجتمع أولويةً قصوى.

ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية أفراد المجتمع بالإبلاغ عن التجاوزات للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا عبر (940).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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