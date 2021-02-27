الارشيف / اخبار السعوديه

«أمين جازان» يوجه بالتحقيق الفوري مع عمال ومقاول نظافة ألقوا النفايات بالشارع

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - تم تطبيق العقوبات اللازمة بحقهم جراء تصرفهم غير المقبول

وجه أمين منطقة جازان نايف سعيدان، رئيس بلدية محافظة العارضة، للتحقيق الفوري في ملابسات الفيديو المتداول الذي يظهر فيه قيام أحد الأشخاص في محافظة العارضة بوضع كيس نفايات داخل ضاغط سيارة النظافة وقيام عمال النظافة برميه في الشارع بصورة غير مقبولة.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت أمانة منطقة جازان: بعد تداول مقطع لعمال نظافة بمحافظة العارضة يقومون برمس أكياس نفايات من ضاغط سيارة النظافة إلى الشارع.

وأكد بيان أمانة جازن أنه تم التحقيق الفوري مع العمال وتطبيق العقوبات اللازمة بحقهم وبحق مقاول النظافة، وفق الأنظمة والتعليمات نظير هذا التصرف غير المقبول.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا