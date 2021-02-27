«الخارجية الأمريكية»: واشنطن مصممة على علاقتها بالسعودية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء الجمعة، إن بلاده ما زالت مصممة على التطوير والحفاظ على علاقاتها مع المملكة العربية السعودية.

تأتي هذه التصريحات بعد يوم من إعلان البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التزام أمريكا بالدفاع عن أمن السعودية، وبحث القائدان الإنهاء السلمي للحرب في اليمن.

وخلال الاتصال الهاتفي، أكد خادم الحرمين الشريفين، والرئيس الأمريكي، عمق العلاقة التي تربط بين البلدين، وأهمية تعزيز الشراكة بينهما بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.