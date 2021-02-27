السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 2769 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بروكسل 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واس

سجلت بلجيكا 28 حالة وفاة و2769 إصابة جديدة بفيروس

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 766654 فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 22034.

// انتهى //

10:14ت م

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بروكسل 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واسسجلت بلجيكا 28 حالة وفاة و2769 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 766654 فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 22034.// انتهى //10:14ت م0014

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