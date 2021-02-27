السعودية | سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على مناطق من المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على مناطق من المملكة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعتين - 7:05 صباحًا, 27 فبراير 2021 م
المناطق - واس
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكونًا لسحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة ، تبوك ،الجوف ،حائل). ورياح سطحية نشطة على شرق ووسط المملكة .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط. وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شماليه غربية بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.