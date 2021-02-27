شكرا لمتابعة خبر عن كساب العتيبي: "الجزيرة من زود الفرحة كتبت خبر خاشقجي مرتين" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

سخر المعارض السابق كساب العتيبي، من الطريقة التي اعتمدت عليها قناة الجزيرة القطرية في تناول تقرير المخابرات الأمريكية بخصوص مقتل المواطن جمال خاشقجي، وتعمدها تهويل الأمور.

وقال العتيبي: " من زود الفرحة كتبت الجزيرة الخبر مرتين مع شوية تزيين، وإثارة، وعاجل، ولون أحمر فاقع ".

وأضاف: "خذوها من الآخر، لو اجتمعت الدنيا كلها لما زعزعت حُب السعوديين وتقديرهم وولائهم للأمير الشجاع محمد بن سلمان قيد أُنملة " .

واختتم العتيبي بقوله: " يكفيه التفاف السعوديين عامة والأسرة الحاكِمة على وجه الخصوص حوله ".

وعلى ما يبدو أن قناة الجزيرة لا زالت متبعة سياستها الفاشلة بالتفشي في المملكة ومهاجمة قادتها، بعيدة كل البعد عن الحيادية والمصداقية.