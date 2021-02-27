شكرا لمتابعة خبر عن قصة مواطن تبرع بـ 36 فيلا لإسكان الكويتيين بعد الغزو العراقي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

في ذكرى تحرير الكويت، استذكر نشطاء مواقف المملكة مع أبناء الشعب الكويتي إثر الغزو العراقي لبلادهم.

ونشر المواطن " فيصل بن سعود المريبض " قصاصة من تقرير لجريدة الشرق الأوسط، حيث أورد نبأ تبرع والده بـ 36 فيلا لإسكان الكويتين، معلقُا: " بمناسبة عيد التحرير الكويتي نستذكر مواقف الشرف لوالدنا نسأل الله ان يطيل في عمره بالصحة والعافية " .

وتضمن الخبر قيام المواطن " سعود بن برجس المريبض "، بالتبرع بالفيلل وعمارة مكونة من 12 شقة في الرياض، تضامنا مع أبناء الشعب الكويتي، في محنتهم القاسية إثر الغزو العراقي وتشريد ونهب بيوتهم.

وجاء ذلك بتوجيهات قيادة المملكة حينها، لدعم الكويتيين في هذا الظرف العصيب الذي مر عليه ثلاثة عقود.