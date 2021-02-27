شكرا لمتابعة خبر عن ابن مساعد: تقرير CIA خيب الأماني المملوءة بالغل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

انتقد الأمير عبد الرحمن بن مساعد تقرير المخابرات الأمريكية، بخصوص قضية مقتل المواطن جمال خاشقحي، القائم على افتراضات، مؤكدًا أنه جاء مخيبا لآمال أعداء المملكة الذين انتظروا التقرير طويلا.

وقال ابن مساعد: " انتظروا بشغف نشر CIA لتقرير خاشقجي رافعين سقف آمالهم لما يمكن أن يتضمنه وما يمكن أن يتبعه من تحقيق أمانيهم المملوءة بالغل تجاه السعودية وقيادتها ".

وتابع: " ظهر التقرير بتكهنات ودون أدلة ملموسة، ودون جديد يُذكر وتحولت أمانيهم إلى سراب وخاب أملهم كالعادة "، مشددًا على أن " السعودية بلد كبير قيادةً وشعبًا ".

وكانت المملكة قد أكدت أنه من المؤسف أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة، في وقت أدانت فيه المملكة جريمة قتل خاشقجي، واتخذت القيادة الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلا، رافضة أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها.