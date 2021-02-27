شكرا لمتابعة خبر عن المسند: ساعات النهار تزداد بمعدل دقيقة و23 ثانية يوميا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، اليوم السبت، إنه في هذه الأيام وحتى الثلث الثالث من شهر مارس تقريباً، يبلغ وقت دخول وقت صلاة العصر الحد الأقصى له خلال العام.

وأوضح المسند، أن زيادة ساعات النهار تستمر بمعدل دقيقة و23 ثانية يوميا، مشيرًا إلى أننا لا زلنا في فصل الشتاء.

وعن توقعات طقس اليوم، قال المسند إن الأجواء بوجه عام مستقرة، وقد تتشكل السحب على أجزاء من الحدود الشمالية، والجوف، ومرتفعات السروات وربما تهطل منها زخات مطرية.