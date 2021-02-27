شكرا لمتابعة خبر عن مراسل "سي إن إن ": تقرير خاشقجي لم يقدم أي دليل ملموس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

علق الكاتب الصحفي، عبدالرحمن الراشد، على تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل جمال خاشقجي.

وقال الراشد: " بعد 48 ساعة من الدراما المسبقة صدر تقرير الاستخبارات الموعود عن ‎خاشقجي، ما كتب فيه كلامًا مكررًا " .

وأشار الراشد إلى ما قاله مراسل CNN لشؤون الأمن القومي بإن " التقرير ليس عن أدلة بل تقييم استخباراتي ولم يقدم أي دليل ملموس ".

وفي السياق ذاته، قالت الصحفية الأمريكية " ناتاشا بيرتراند ": " إدارة جو بايدن حسمت أمرها وأغلقت القضية، نحن نريد تصحيح العلاقة وليس تخريبها والإدارة تنوي الاستمرار في التعامل مع ولي العهد ".

يذكر أن حكومة المملكة رفضت رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة، مؤكدة أنه لايمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.