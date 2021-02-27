شكرا لمتابعة خبر عن وسم "كلنا محمد بن سلمان" الأول عالميا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تصدر وسم " كلنا محمد بن سلمان " المركز الأول عالميًا في قائمة التريند بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك عقب التقرير الأمريكي الهزلي بشأن قضية جمال خاشقجي

وشارك العديد من النشطاء والشخصيات العامة في المملكة وخارجها، في هاشتاق " كلنا محمد بن سلمان " بآلاف التعليقات.

وأكد جميع المشاركين أن التقرير اعتمد على استنتاجات وعبارات ظنية ولم يقدم أدلة، فيما رأى آخرون أنه محاولة لاستهداف ولي العهد والمملكة.

وقال أحد المغردين: " صار لهم سنوات يتحدثون عن تقارير وأدلة موثوقة وفي النهاية طلع تقريرهم مجرد افتراضات ".

فيما علق المدون المعروف جابر القرني بقوله: " تقرير CIA بشأن جمال خاشقجي رحمه الله اعتمد على استنتاجات وعبارات ظنية، فمن البديهي جداً أن تكون جميع الأجهزة الأمنية تحت سيطرة الملك وولي العهد ".

وتساءل القرني: " متى ستتوقف هذا المزايدات وكَيل التُهم جزافًا في قضية فصل فيها القضاء السعودي علنًا وصدرت فيها الأحكام النافذة ".

الجدير بالذكر أن حكومة المملكة رفضت رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة، مؤكدة أنه لايمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.