شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمجد طه يسخر من تقرير "سمعنا و يتهيأ لنا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

سخر الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، أمجد طه، من التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول مقتل المواطن جمال خاشقجي ، رحمه الله.

وأطلق طه على التقرير عنوان " سمعنا ويتيهأ لنا " ،في سخرية من افتقار التقرير لأي أدلة قوية.

وقال طه: " لدى السعودية قيادة و إدارة و إرادة قوية، لم تتأثر بحروب و تفجيرات وصواريخ اُطلقت ضدها فمابالك بتقرير "سمعنا و يتهيأ لنا".

وأكد أن المواقف الشعبية والرسمية السيادية العربية والدولية، اليوم أثبتت المكانة العظيمة للسعودية وقيادتها.