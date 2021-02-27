شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمجد طه يسخر من تقرير "سمعنا و يتهيأ لنا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):سخر الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، أمجد طه، من التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول مقتل المواطن جمال خاشقجي، رحمه الله.
وأطلق طه على التقرير عنوان " سمعنا ويتيهأ لنا " ،في سخرية من افتقار التقرير لأي أدلة قوية.
وقال طه: " لدى السعودية قيادة و إدارة و إرادة قوية، لم تتأثر بحروب و تفجيرات وصواريخ اُطلقت ضدها فمابالك بتقرير "سمعنا و يتهيأ لنا".
وأكد أن المواقف الشعبية والرسمية السيادية العربية والدولية، اليوم أثبتت المكانة العظيمة للسعودية وقيادتها.