شكرا لمتابعة خبر عن رسالة السفير الفرنسي لمستشفى الملك فيصل التخصصي بعد تعافيه من كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن سفير فرنسا لدى المملكة " لودوفيك بوي"، أمس الجمعة، تعافيه من فيروس كورونا المستجد

ونشر السفير الفرنسي مقطعا قال فيه:" بعد يومين من مغادرة سمو ولي العهد محمد بن سلمان لمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بصحة وعافية، يسعدني أيضا مغادرة نفس المستشفى بعد شفائي من فيروس كورونا ".

وأضاف: " كانت المعركة صعبة، ولكن بفضل عمل فريق المستشفى الاستثنائي نجحنا، ولقد شفيت والحمد لله".

وتابع: "أود أن أشكر بحرارة جميع الأطباء والممرضات الذين ساعدوني على الشفاء، أنتم في الخطوط الأمامية، أنتم أبطال الوطن، شكرا لكم على لطفكم وشجاعتكم ".

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أجرى الأربعاء الماضي، عملية جراحية ناجحة لاستئصال الزائدة الدودية بمستشفى الملك فيصل التخصصي.