شكرا لمتابعة خبر عن آل عاتي: على المتطفلين التوقف عن تسييس قضية خاشقجي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

استنكر المحلل السياسي، مبارك آل عاتي، محاولات تسييس قضية جمال خاشقجي، والتدخل والتطاول على أحكام القضاء، رغم ترحيب أسرة خاشقجي بالحكم الصادر.

وقال آل عاتي: "جميعنا اعتبرنا قضية جمال خاشقجي عمل إجرامي وقال القضاء حكمه ورحبت أسرة خاشقجي بذلك، كما اتخذت المملكة الإجراءات المانعة لتكرار هذه الجريمة، مما يتطلب على المتطفلين التوقف عن تسييس هذه القضية احتراما لأسرة خاشقجي وحماية لعلاقات البلدين الصديقين ".

وأضاف: " مايميز الشعب السعودي هو قوة إلتحامه وتمسكه بقيادته الرشيدة وثقته العالية في كل القرارات التي صدرت حيال مقتل خاشقجي، وثقته بإستقلال ومهنية أصحاب الفضيلة القضاة، وثقة أسرة خاشقجي في أحكام القضاء وإنها كانت عادلة و رادعة ".