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الجاسر: تقرير خاشقجي مبني على تغريدة لسعود القحطاني (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد الكاتب جاسر الجاسر أن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس به بشأن قضية المواطن جمال خاشقجي، لا يحتاج قراءة.

وقال الجاسر: " تقرير خاشقجي تجميع لتحليلات نشرت سابقا ولم يحمل أي معلومات جديدة و حاسبت المسؤولين عن الجريمة ".

وأضاف: " التقرير اعتمد على تغريدة لسعود القحطاني، قال فيها أنه يسمع كلام رؤساءه، ومن الطبيعي أن يسمع كلام رؤساء وكل موظف نزيه يقوم بذلك، ولكن هل يعقل أن يعتمد التقرير على تغريدة يقولها موظف؟ ".

يذكر أن حكومة المملكة رفضت رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة، مؤكدة أنه لايمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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