شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مدربة الخيل سارة القحطاني: "قريبا سنرى خيالات سعوديات" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكدت مدربة الخيل سارة القحطاني، أنه في الفترة المقبلة، ستشهد المملكة وجود خيالات سعوديات.

وردت القحطاني على سؤال: " هل ممكن يكون عندنا خيالات " ، قائلة: " عندنا بالفعل بنتين مسجلتين في النادي، يختبرون على الرخصة ونتمنى لهما التوفيق ".

وكانت القحطاني قد أشارت إلى أن قصتها مع الخيل نشأت منذ الطفولة، قائلة: " اطلعت على الدنيا في أجواء الخيل وهذا سبب طموحي لأصبح مدربة سباقات في المملكة، ومع الرؤية الجديدة توقعنا تطور محافل الخيل وهذا ما حصل ونفتخر بذلك " .