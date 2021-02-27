شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جازان توضح مصير عمال نظافة ألقوا النفايات في الشارع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أصدرت أمانة جازان بيانًا، بشأن مقطع فيديو متداول لعمال نظافة بالعارضة يرمون أكياس قمامة إلى الشارع.

وأوضحت أن أمين جازان نايف بن سعيدان، وجه أمس الجمعة، رئيس بلدية العارضة للتحقيق الفوري في ملابسات المقطع المتداول.

وكان المقطع قد ظهر فيه شخص يضع كيس نفايات داخل ضاغط سيارة النظافة وقيام عمال النظافة برميه في الشارع بصورة غير مقبولة.

وأشارت أمانة جازان إلى أنه تم التحقيق الفوري معهم وتم تطبيق العقوبات اللازمة بحق عمال النظافة وبحق مقاول النظافة وفق الأنظمة والتعليمات.