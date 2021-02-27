شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مطار الملك عبدالعزيز يكتسي بألوان علم الكويت احتفاءا بيومها الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

احتفى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة باليوم الوطني للكويت، حيث اكتسى برج المراقبة بألوان علم الكويت.

وقدم مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة التهنئة للطائرات الكويتية العابرة لأجواء المملكة في ذكرى ‎اليوم الوطني الكويتي الـ60.

ووجه مطار الملك عبدالعزيز رسالة تهنئة قائلا: "من سماء أغلى وطن يسر الهيئة العامة للطيران المدني وشركة خدمات الملاحة الجوية في المملكة أن تهنيء أشقائها في الطيران المدني الكويتي وحكومة وشعب الكويت الغالية في يومهم الوطني ومعا ودوما لعلاقات أخوية وتاريخ رأسه منذ القدم بإذن الله، كل عام وانتم بخير والكويتي بخير والمملكة بخير".