شكرا لمتابعة خبر عن " أم خلف " سيدة حائلية لأكثر من 30 سنة في حياكة المنسوجات اليدوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عارف السويدي (صدى):

بينت المواطنة " أم خلف " من منطقة حائل العاملة في هذا المجال لأكثر من ٣٠ سنة في فن النسيج والتطريز، أنها تعلمت هذه المهنة من والدتها ومعلمتها وستعمل على تعليم ابنتها أيضاً لتتوارث هذه المهنة عبر الأجيال، حفاظاً عليها من الإندثار.

وأكدت أم خلف لـ " صدى " أن فن الحياكة والتطريز من الفنون القديمة والتي توارثتها النساء من أمهاتهن ومن جداتهن إلى هذا اليوم، ومازالت المرأة التي واكبت ذاك الزمن تحافظ على هذا الفن والذي يعتبر تراثاً قديماً واحياء للزمن القديم الجميل .

واعتبرت أم خلف بان المنسوجات التي تعرضها من خلال محلها الصغير في منتزه "اجا بارك" أن دراسة فن التطريز من دروس الفنون النسوية التي تعمل بها من خلال منزلها بمساعدة ابنائها, ومازالت ام خلف رغم تقدمها بالسن تستمر العمل في هذه المهنة طلبا للمعيشه والرزق الحلال .

وأضافت أن المجتمع الحائلي مشجعاً على النسج والتطريز والحياكة بكافة أنواعها وبأسلوبها اللطيف والذي كان يجذبنا للتعلم أكثر.

وبينت بان مهمة النسيج والتطريز لها أصناف ورسومات وأشكال منها التطريز بالصوف الخفيف والثقيل.

وعن التكلفه للمواد التي تصنع بها المنتجات، قالت إنها مكلفة وأنه من خلال بيع منتجاتها يتم شراء المستلزمات ومن خلال الطلبات التي تأتيها من الزبائن والزوار، وهناك الكثير من المشغولات التي تمتلكها قارب عمرها لأكثر من ٢٠ سنه ومنه " الحجر " الذي يوضع داخل بيوت الشعر والخيام التي تنصب داخل البيوت والتي تميل للعمل التراثي .

وفي ختام حديثها لصحيفة " صدى " تمنت من رجال وسيدات الأعمال، دعم المرأه العاملة وكذلك الأسر المنتجة لتتعايش مع واقع الحياة وكسب الرزق.