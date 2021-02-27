شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. رد فعل مواطنين على شركة أغرتهم بأموال لاستخدام هوياتهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت وزارة التجارة من مخاطر التستر التجاري، موضحة هذه المخاطر من خلال تجربة واقعية وثقتها في مقطع فيديو.

وتمثلت التجربة في شركة وهمية تطلب من الناس استخدام هوياتهم مقابل عائد مادي، وتفاعل معها عدداً من المواطنين دون أن يدروا أنها مجرد تجربة واقعية للتحذير من مخاطر التستر التجاري.

واستجاب 3 أفراد من كل 10 أشخاص عرضت عليهم الشركة استخدام هوياتهم في فتح محلات مقابل الحصول على 5000 ريال، فيما رفض الآخرون ذلك الأمر مؤكدين أن ذلك يضر باقتصاد المملكة، ويورطهم في عدة مشاكل.