دروب تعلن 7 دورات في اللغة الإنجليزية التحدث والاستماع والقراءة والكتابة

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تعلن منصة (دروب) إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية عن توفر (7) دورات مجانية (عن بعد) مع شهادة إجتياز معتمدة في مجالات (اللغة الإنجليزية) التالية:
– الاستماع
– القراءة
– المحادثة
– الكتابة
– الإعداد لاختبارات اللغة الإنجليزية (IELTS)
عن البرنامج:
تهدف دورات اللغة الإنجليزية إلى تطوير خبرات ومهارات الباحثين عن عمل وكذلك الموظفي في مجال (اللغة الإنجليزية) وتضم العديد من المجالات منها (الاستماع، القواعد، المحادثة، القراءة) بالإضافة إلى تمكين المتدربين وإرشادهم في اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية (ILTES).
المزايا:
– جميع الدورات مجانية (عن بعد) للرجال والنساء من كافة المناطق.
– دورات متنوعة لتمكين المتدرب في اللغة الإنجليزية.
– شهادة إجتياز معتمدة.
خطوات التسجيل في دورات اللغة الإنجليزية:
1- سجل دخولك على منصة دروب (أو إنشاء حساب جديد إضغط هنا).
2- بعد تسجيل الدخول إضغط على تصنيف (اللغات) في قائمة الدورات (أو إضغط هنا)
3- أختر البرنامج الذي ترغب بالتسجيل فيه ثم اضغط على (سجل الآن).
4- ستظهر لك صفحة (الدورات المسجل فيها) اضغط على (إبدا الآن) أو (إذهب إلى الدورة) لبدء البرنامج التدريبي.
طريقة الحصول على شهادة إجتياز:
1- إضغط على تبويب (النتائج) للإطلاع على نتيجتك في البرنامج التدريبي.
2- إضغط على (اطلب الشهادة) ثم (معاينة الشهادة).
3- إضغط على (اطبع الشهادة) لطباعة شهادتك.
طريقة التسجيل:
التسجيل متاح حالياً من خلال الرابط التالي: http://bit.ly/37OBqg3
تفاصيل أكثر:
https://www.wadhefa.com/job_a…
Source wadhefa
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