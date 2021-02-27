وزارة الرياضة تمنع البلطان من دخول النادي وتحرمه من مزاولة النشاط الرياضي لشهرَيْن

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أصدرت وزارة الرياضة قرارًا بمنع رئيس نادي الشباب من مزاولة النشاط الرياضي، ومنعه من دخول النادي، وعدم مرافقته فِرق النادي داخليًّا وخارجيًّا لمدة شهرين، كما قرَّرت منع مدير المركز الإعلامي من مزاولة النشاط الرياضي حتى نهاية الموسم الرياضي القادم.

وقالت الوزارة في بيان إعلامي، نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “إشارة للأحداث التي صاحبت المباراة التي جمعت فريقَي النصر والشباب، التي أُقيمت يوم السبت 13 فبراير 2021م ضمن الجولة الثامنة عشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبناء على المقطع المرئي الذي تم نشره عبر الحساب الرسمي لنادي الشباب في منصة التواصل الاجتماعي (تويتر) يوم الأحد 14 فبراير 2021م، المتضمن تصريحًا للاعب الفريق الكروي الأول بالنادي/ سيباستياو جونيور بشأن القضية المنظورة لدى جهة الاختصاص في حينها، ولما تضمنه التصريح من اتهامات، اتضح عدم ثبوتها فيما بعد بناء على القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وإذ راعت الوزارة خلال فترة التحقيقات اختصاص لجنة الانضباط والأخلاق في النظر في تلك الأحداث، والفصل فيها حسب الاختصاص، فعليه فإن وزارة الرياضة من منطلق اختصاصاتها النظامية وفقًا لما نصت عليه اللائحة الأساسية للأندية الرياضية قد أكملت تحقيقاتها مع كل من رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، ومدير المركز الإعلامي بالنادي، فيما يخص مقطع الفيديو المنشور، وأصدرت القرارات الآتية:

أولاً: إيقاع الجزاءات الآتية على رئيس مجلس إدارة نادي الشباب الأستاذ/ خالد البلطان، وهي: 1 -المنع من مزاولة النشاط الرياضي لمدة شهرَيْن بدءًا من تاريخ صدور القرار، استنادًا إلى نص المادة (88 / 2 / ب).

2 -المنع من دخول النادي لمدة شهرَيْن بدءًا من تاريخ صدور القرار، استنادًا إلى نص المادة (88 / 2 / ج).

3 -المنع من مرافقة فِرق النادي داخليًّا وخارجيًّا لمدة شهرين بدءًا من تاريخ صدور القرار، استنادًا إلى نص المادة (88 / 2 / د).

ثانيًا: إيقاع جزاء المنع من مزاولة النشاط الرياضي حتى نهاية الموسم الرياضي القادم 2022/ 2021م على مدير المركز الإعلامي في نادي الشباب/ أحمد المسعود استنادًا إلى نص المادة (88 / 2 / ب)، أخذًا بالاعتبار تكرار المخالفة التي ارتكبها خلال الموسم الرياضي السابق.

كما توضح الوزارة أنه وفقًا لنص المادة (32) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية فإنه سيتولى نائب الرئيس في نادي الشباب مهام رئيس مجلس الإدارة خلال فترة سريان الجزاء الصادر بحقه”.

Source sabq

