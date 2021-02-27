خطوات ورسوم شراء لوحة مركبة مملوكة لشخص آخر

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كشفت الإدارة العامة للمرور، أمس الجمعة، خطوات شراء الشخص لوحة مركبة من مالكها، ورسوم نقلها لمركبته.

وذكرت إدارة المرور، أنه يشترط ذلك أن تكون المركبة لمالك واحد، على أن تُسدد الرسوم عن طريق الحساب البنكي.

وأشارت إدارة المرور إلى أن الرسوم في حالة “المركبات الخصوصي” 400 ريال لكل مركبة، والنقل الخاص 700 ريال أيضاً لكل مركبة، وذلك تحت خيار استبدال لوحات المركبة للمالك أو خيار تغيير لوحات المركبة.

Source slaati

