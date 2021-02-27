كاد يتسبب في كارثة.. قائد سيارة يفقد السيطرة عليها بسبب “الزفلت المقشوط” بالدمام (فيديو)

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تعرض قائد سيارة لحـادث سير كاد أن يسفر عن كـارثة على طريق الميناء في الدمام.
وأظهر مقطع فيديو نشره حساب “داش كام السعودية” على تويتر، فقدان السائق السيطرة بشكل تام على مركبته، ما أدى إلى وقوفها بشكل قاطع للطريق، الأمر الذي كاد يسفر عن اصطدام عدد من السيارات بها.
ويرجح أن يكون سبب الحـادث هو إزالة الطبقة العلوية في الطريق لغرض التجديد، وهو ما تسبب في فقدان السيطرة على المركبة.
Source akhbaar24.argaam
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