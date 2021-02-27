“الصحة” تعلن التوسع في إتاحة المواعيد عبر تطبيق صحتي لأخذ لقاح كورونا

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أعلنت وزارة الصحة التوسع في إتاحة المواعيد عبر تطبيق صحتي لأخذ لقاح كورونا حسب الفئات المستهدفة، وذلك في كافة مناطق المملكة من خلال مراكز تقديم اللقاحات.

ودعت الوزارة في بيان أمس (الجمعة) الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

وكانت وزارة الصحة أكدت أن مراكز لقاحات فيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا، حيث يُستقبل المسجلون في تطبيق “صحتي” وتُجدول مواعيدهم وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام.

Source akhbaar24.argaam

