“الرياضة” تُصدر قراراً بمنع رئيس نادي الشباب” البلطان” من مزاولة النشاط الرياضي

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أصدرت وزارة الرياضة ، مساء أمس الجمعة، قراراً بمنع رئيس نادي الشباب خالد البلطان من مزاولة النشاط الرياضي ومنعه من دخول النادي لمدة شهرين وذلك من تاريخ صدور القرار.
وقررت وزارة الرياضة عدم مرافقة البلطان لفرق النادي داخلياً وخارجياً لمدة شهرين.
وأصدرت وزارة الرياضة قرارا بمنع مدير المركز الإعلامي في نادي الشباب من مزاولة النشاط الرياضي حتى نهاية الموسم الرياضي المقبل.
Source akhbaar24.argaam
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