السعودية اليوم / البرازيل تسجل أكثر من 65 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا



برازيليا 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واس

سجلت البرازيل 65169 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، أن مجموع عدد الإصابات بالفيروس أرتفع إلى 10 ملايين و 455630 إصابة, فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 252835.

// انتهى //

07:41ت م

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برازيليا 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واسسجلت البرازيل 65169 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1337 وفاة, خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، أن مجموع عدد الإصابات بالفيروس أرتفع إلى 10 ملايين و 455630 إصابة, فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 252835.// انتهى //07:41ت م0009

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