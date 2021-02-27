السعودية اليوم / أمانة الحدود الشمالية تنفذ 614 جولة رقابية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية



عرعر 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واس

نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال اليومين الماضيين, 614 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية؛ للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس

وشدّدت أمانة المنطقة على التزامها بتطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين، منوهةً بضرورة الالتزام بـ"البروتوكولات" داخل المنشآت.

// انتهى //

22:31ت م

0139



عرعر 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال اليومين الماضيين, 614 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية؛ للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، أسفرت عن تحرير 13 مخالفة، وإغلاق منشأتين تجاريتين مخالفتين.وشدّدت أمانة المنطقة على التزامها بتطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين، منوهةً بضرورة الالتزام بـ"البروتوكولات" داخل المنشآت.// انتهى //22:31ت م0139

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