السعودية اليوم / الجزائر تُسجل 183 إصابة جديدة و4 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد



الجزائر 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واس

سجلت الجزائر خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 183 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة الجزائرية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 112805 حالات، وإجمالي الوفيات بلغ 2977، فيما ارتفع عدد المتعافين من الوباء حتى اليوم 77842 حالة.

//انتهى//

22:27ت م

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الجزائر 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسسجلت الجزائر خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 183 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وأربع حالات وفاة .وأوضحت الصحة الجزائرية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 112805 حالات، وإجمالي الوفيات بلغ 2977، فيما ارتفع عدد المتعافين من الوباء حتى اليوم 77842 حالة.//انتهى//22:27ت م0137

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