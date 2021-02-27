اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه المملكة

تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الجمعة، من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (صعدة) بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية للميليشيا الإرهابية، لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.