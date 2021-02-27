أخبار السعودية اليوم.. وزارة الصحة تعلن التوسع في إتاحة المواعيد لأخذ لقاح كورونا.. وضبط تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات بالجوف وتطبيق العقوبات على كل من حضر

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة الموافق 26 فبراير 2021 م منها: أمطار على 11 منطقة يومي السبت والأحد، وضبط تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات بالجوف وتطبيق العقوبات على كل من حضر، و«الصحة» تعلن التوسع في إتاحة المواعيد لأخذ لقاح كورونا

«الأرصاد»: أمطار على 11 منطقة يومي السبت والأحد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، عودة فرص هطول الأمطار يومي السبت والأحد، على بعض مناطق المملكة.

ضبط تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات بالجوف وتطبيق العقوبات على كل من حضر

أعلنت شرطة منطقة الجوف، الجمعة، ضبط تجمع في منزل، واستراحة بمحافظة طبرجل، مخالفًا للائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19).

متحدث «الصحة»: لقاح كورونا مهم للحفاظ على كبار السن.. بادروا بالتسجيل

دعا المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، الجميع إلى المحافظة على صحة والديهم وكبار السن؛ لأنهم من أكثر الأشخاص عرضة لمضاعفات الإصابة بكورونا.

هل الرواتب تندرج تحت نظام سريع وما مدى إمكانية تحويلها أيام العطلات؟

كشف نظام المدفوعات «سريع» حقيقة صرف الرواتب خلال يومي الجمعة والسبت (العطلة الرسمية)، بعد تفعيل النظام.

«الصحة» تعلن التوسع في إتاحة المواعيد لأخذ لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، التوسع في إتاحة المواعيد عبر تطبيق صحتي لأخذ لقاح كورونا، حسب الفئات المستهدفة في كافة مناطق المملكة من خلال مراكز تقديم اللقاحات.

هل يمكن استرداد مبلغ «حوالة» خاطئة عبر «سريع»؟.. خبير اقتصادي يجيب

أكد خبير اقتصادي، أن نسبة الخطأ في نظام سريع تكاد تكون معدومة، بفضل عمليات التأمين الواسعة التي يتمتع بها.

الإطاحة بـ3 مواطنين في المدينة سرقوا مركبتين تحت تهديد السلاح وقاوموا رجال الأمن

أعلنت شرطة منطقة المدينة المنورة، القبض على 3 مواطنين، ارتكبوا جرائم سرقة لمركبتين تحت تهديد السلاح الأبيض وسلب مبالغ مالية من أصحابها، وحاولوا الهروب بالاصطدام بدورية أمنية ومقاومة رجال الأمن أثناء القبض عليهم.

«أم القرى» تنشر قرار «الوزراء» باعتماد نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية

نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء السعودي بالموافقة على القرار رقم 377 وتاريخ 04/07/1442هـ الخاص بنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية.

بعد قبول الاعتراض.. آلية استرجاع المبالغ الصادر بها قرار من الهيئة المرورية

كشفت الإدارة العامة للمرور آلية استرجاع المبالغ المالية، الصادر بها قرار من الهيئة المرورية، بعد قبول الاعتراض المقدم من المقيم أو المواطن.

إلغاء تنظيم جمعية حماية المستهلك وتدشين بنك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

نشرت جريدة «أم القرى» اليوم الجمعة، موافقة مجلس الوزراء السعودي في القرار رقم 374 وتاريخ 04/07/1442هـ، على إلغاء تنظيم جمعية حماية المستهلك.

11 شرطًا للحصول على إعانة «البيئة» لدعم صغار مربي الماشية

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة 11 شرطًا للحصول على إعانة لدعم صغار مربي الماشية، مشيرًا إلى طريقة الاستفادة من الخدمة.

إغلاق 21 مُنشأة تجارية مخالفة في الشرقية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1250 جولة رقابية، و14 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 21 مُنشأة تجارية مخالفة، وتحرير 34 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق «توكلنا».

شروط وإجراءات الحصول على تمويل أفق من بنك التنمية الاجتماعية

حدد بنك التنمية الاجتماعية شروط وإجراءات الحصول على تمويل أفق المخصص لتمويل الشركات والمؤسسات التي لا يقل عدد سنوات عملها عن 3 فأكثر، وتبدأ مبيعاتها من 3 ملايين ريال في السنة إلى الحد الأقصى وهو 40 مليون ريال في السنة.

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