مراسلو شبكات عالمية: تقرير مقتل خاشقجي يتضمن تكهّنات دون أدلة

دحض مراسلون لشبكات إخبارية عالمية، التقرير الذي نشرته الاستخبارات الأمريكية حول مقتل الصحفي والمواطن السعودي جمال خاشقجي.

وأكد المراسلون، أن التقرير الأمريكي حول مقتل جمال خاشقجي لم يتضمن أي دليل، ولا يحوي أي معلومات أو دلائل.

مراسل شبكة «سي إن إن» الأمريكية للأمن القومي، قال إن تقرير خاشقجي لم يقدم أي دليل ملموس، مشيرًا إلى أنه وضع بناء على تقييم استخباراتي وليس على أدلة.

تصريحات مراسل الشبكة الأمريكية، كانت واحدة من بين عشرات الرسائل التي كشفت زيف التقرير الأمريكي.

فمراسلة شبكة سي بي إس، وهي إحدى أشهر شبكات التلفزيون في الولايات المتحدة الأمريكية، قالت إن "تقرير مقتل خاشقجي يتضمن تكهنات دون معلومات أو دلائل".