شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة تطبيق التدابير الوقائية بالجوامع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عززت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة حفر الباطن بالمشاركة مع فرق الشؤون الصحية والهلال الأحمر والنادي التطوعي بجامعة المحافظة، التغطية الميدانية لجوامع المحافظة، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. ونفذت الفرق المشاركة أعمال تعزيز التدابير الوقائية من الفحص الحراري للمصلين، وتعقيم اليدين وتوجيه المصلين، والتأكيد على التباعد الآمن أثناء الجلوس لخطبة الجمعة والتأكد من لبس الكمامة.