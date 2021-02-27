السعودية اليوم / مصر تسجل 601 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واس

سجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 601 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 181241 حالة من ضمنهم 139927 حالة تم شفاؤها، و 10590 حالة وفاة.

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القاهرة 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واسسجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 601 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 49 حالة.وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 181241 حالة من ضمنهم 139927 حالة تم شفاؤها، و 10590 حالة وفاة.// انتهى //02:54ت م0004

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