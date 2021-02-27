

الرياض 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من القبض على (3) مواطنين، ومخالفين اثنين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، لارتكابهم عدد من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي تمثلت في سرقة المتاجر والمنازل والمدارس، وسرقة أموال ومعدات وتجهيزات في أحياءٍ عدة بمدينة الرياض وبيعها عبر منافذ بيع الأثاث المستعمل.

وأشارت الاستدلالات الأولية إلى أن قيمة المسروقات تجاوزت (2.5) مليون ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / القبض على خمسة أشخاص ارتكبوا عددًا من جرائم السرقة في أحياء متفرقة بمدينة الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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