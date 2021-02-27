السعودية اليوم / تونس تسجل 666 إصابة بفيروس كورونا



تونس 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واس

سجلت تونس 666 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة التونسية اليوم أن إجمالي الإصابات بلغ 231964 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7942.

// انتهى //

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تونس 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسسجلت تونس 666 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 31 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الصحة التونسية اليوم أن إجمالي الإصابات بلغ 231964 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7942.// انتهى //00:01ت م0146

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