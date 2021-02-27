

حائل 14 رجب 1442هـ الموافق 26 فبراير 2021م واس

وقعت الغرفة التجارية الصناعية بحائل أمس اتفاقية تعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.

وأوضح رئيس غرفة حائل عبدالعزيز الزقدي أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير القطاع غير الربحي في منطقة حائل، وتعزيز وعي المجتمع تجاه المسؤولية الاجتماعية، مشيراً إلى أن الاتفاقية تحث الشركات على رفع إسهاماتها في الإنفاق الاجتماعي، وتقديم الخدمات للمجتمع في المجالات التنموية، إلى جانب توفير مقرات مهيأة لتنفيذ وإقامة البرامج والفعاليات، بالتعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الخيرية، وكذلك تحفيز القطاع الخاص والمنشآت العقارية على توظيف المستفيدين المدربين المؤهلين للعمل العقاري.

// انتهى //

23:29ت م

0142





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / غرفة حائل تدعم تطوير القطاع غير الربحي بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.