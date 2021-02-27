السعودية اليوم / الولايات المتحدة تُسجل 73,610 إصابات مؤكدة و 3,240 حالة وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 73,610 إصابات مؤكدة و 3,240 حالة وفاة نتيجة فيروس

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 28,212,548 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 506,834.

// انتهى //

22:16ت م

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واشنطن 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 73,610 إصابات مؤكدة و 3,240 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 28,212,548 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 506,834.// انتهى //22:16ت م0136

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